Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чміліте-Нільсен.

"Дякую за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Темою зустрічі стала подальша підтримка України та продовження євроінтеграції.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", - зазначив президент.