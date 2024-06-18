Події

19:01 18.06.2024

Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

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Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чміліте-Нільсен.

"Дякую за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Темою зустрічі стала подальша підтримка України та продовження євроінтеграції.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", - зазначив президент.

Теги: #зеленський #чміліте_нільсен

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