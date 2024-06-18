До 15 років позбавлення волі засуджено інформатора РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ біля Бахмута

Агента військової розвідки РФ, який передавав окупантам інформацію про позиції Збройних сил України в районі міста Бахмута Донецької області, засуджено до реального терміну ув'язнення завдяки доказовій базі Служби безпеки України.

"Зловмисник передавав агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року. Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп", - ідеться в повідомленні на сайті СБУ у вівторок.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року.

Тоді ж слідчі СБУ встановили, що затриманий був жителем Костянтинівки (Донецька обл.), якого дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

За інформацією СБУ, для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову винагороду, яка мала надійти на його банківську картку, однак СБУ затримала його раніше, коли той здійснював дорозвідку поблизу військового об'єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і засудив до 15 років позбавлення волі.