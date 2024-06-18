Події

16:07 18.06.2024

Глава МВС ФРН попередила про зростаючі загрози в кіберпросторі

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Кількість загроз у сфері шпигунства і кіберпростору з боку іноземних держави значно зросла, заявила у вівторок глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Представляючи доповідь щодо захисту Конституції за 2023 рік, міністерка зазначила, що "шпигунство, саботаж, дезінформація і кібератаки досягли нового масштабу".

За її словами, загроза виходить, зокрема, з боку Росії, Китаю та Ірану.

Крім того, Фезер додала, що загроза для ФРН із боку екстремістів також збільшилася. Вона зазначила, що торік кількість кримінальних злочинів, скоєних людьми, які мають екстремістські погляди, досягла рекордних 39,4 тис.

Теги: #дезінформація #кібератаки

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