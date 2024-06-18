ВР дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони

Верховна Рада дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони під час воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Нарешті прийнято (законопроєкт - ІФ-У) №9559-д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони на період воєнного стану", - написав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, законопроєкт у цілому підтримали 303 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Як повідомлялося, проєкт закону вносить зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції" для розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони в період дії воєнного або надзвичайного станів.

Проєкт закону передбачає надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Згідно із законопроєктом місцеві органи влади можуть затверджувати місцеві бюджети й вносити до них зміни, затверджувати програми соціально-економічного й культурного розвитку, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації.

Законопроєкт також передбачає можливість призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади. Окрім цього законопроєкт дає можливість державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або в разі простою чи зупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права.

Окрім цього, законопроєкт розширює організаційні спроможності керівництва обласних, районних рад в умовах воєнного стану за вакантної посади голови цієї ради.

Законопроєкт також регулює порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.