Зусиллями прокуратури до бюджету вдалося відшкодувати 6,3 млн грн

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури товариство з обмеженою відповідальністю відшкодувало до бюджету 6,3 млн грн податку, повідомила Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, директор ТОВ у податковій звітності вказав, що розмістив товар на зберігання. Фактично ж товар був зіпсований, а директор мав сплатити за нього податок на додану вартість. У такий спосіб він ухилився від сплати 6,3 млн грн податку до бюджету", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначено, що в рамках кримінального провадження завдані збитки було відшкодовано в повному обсязі, матеріали досудового розслідування направлено до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Київській області.