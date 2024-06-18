Події

15:12 18.06.2024

Зусиллями прокуратури до бюджету вдалося відшкодувати 6,3 млн грн

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Зусиллями прокуратури до бюджету вдалося відшкодувати 6,3 млн грн

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури товариство з обмеженою відповідальністю відшкодувало до бюджету 6,3 млн грн податку, повідомила Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, директор ТОВ у податковій звітності вказав, що розмістив товар на зберігання. Фактично ж товар був зіпсований, а директор мав сплатити за нього податок на додану вартість. У такий спосіб він ухилився від сплати 6,3 млн грн податку до бюджету", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначено, що в рамках кримінального провадження завдані збитки було відшкодовано в повному обсязі, матеріали досудового розслідування направлено до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Київській області.

Теги: #прокуратура

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