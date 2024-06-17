Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, внаслідок атаки є постраждалі, під завалами можуть перебувати люди, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.