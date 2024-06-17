Командування військ РФ докладає зусиль для розширення бойових дій і недопущення переходу ЗСУ до наступу - Сирський

Командування російських окупаційних військ докладає всіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій із метою максимального виснаження українських військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Згідно з повідомленням головнокомандувача ЗСУ у фейсбуці, майже тиждень він проводить роботу на Східному фронті в частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Характер дій противника не змінився, зазначив він.

За словами Сирського, ворог розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх зменшуватимуться.

"Тому командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій", - наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорського, Роботиного, Кринків і островів уздовж лівого берега Дніпра в Херсонській області.

"На куп'янському, покровському, курахівському, времівському оперативних напрямках (противник - ІФ-У) проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони. Основні зусилля ворог зосереджує на покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків", - написав Сирський.