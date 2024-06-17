Війська РФ за минулий день обстріляли п'ять громад Сумської області, задіяли вертольоти

Російські окупанти за минулий день обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області, задіяли вертольоти, повідомила обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі станом на 21.00 неділі, 16 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади", - вказується в повідомленні.

Так, зі ствольної артилерії ворог бив по Юнаківській громаді (2 вибухи) і Краснопільській (10 вибухів).

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено авіаобстріли з вертольотів некерованими авіаракетами (16 вибухів).

Крім того, на територію Зноб-Новгородської громади росіяни скинули 7 мін.