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02:47 17.06.2024

У використанні доходів від заморожених активів РФ для позики Україні немає правових протиріч - глава Мінфіну США

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У використанні доходів від заморожених активів РФ для позики Україні немає правових протиріч - глава Мінфіну США

У використанні доходів від російських заморожених активів для того, щоб надати Україні позику обсягом $50 млрд немає правових заперечень, наполягає міністр фінансів США Дженет Єллен, повідомляє Голос Америки.

Зокрема, Єллен відкинула звинувачення Путіна в тому, що використання доходів від російських державних активів на користь України нібито є крадіжкою.

"У жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Вони знерухомлені. Термін російських інвестицій уже закінчився. Гроші Росії перебувають у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав... Тут немає правових суперечностей", - пояснила глава Мінфіну США.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" (G7) виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

Європейські країни не братимуть безпосередньої участі в позиці $50 млрд для України, яку буде виділено за рахунок доходів від заморожених російських активів, з огляду на той факт, що всі ці активи заморожені в Європі, заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні.

Теги: #сша #україна #активи #рф

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