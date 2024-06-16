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17:07 16.06.2024

Зеленський: Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог - Китай міг би нам допомогти

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Зеленський: Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог - Китай міг би нам допомогти

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що КНР має економічний і політичний вплив на РФ і міг би допомогти Україні.

"Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності і ваш вибір. І хотілося б, щоб Китай робив те саме", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами глобального Саміту миру в неділю, відповідаючи на запитання журналіста з Китаю.

Президент України наголосив, що Китай має економічний і політичний вплив на РФ.

"Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. Тому хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі. Я не можу приймати пропозиції просто через медіа - це не правильно", - додав він.

Зеленський наголосив, що "Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди кажу, що в України ворог один - Путін".

Президент заявив, що він би хотів, щоб Китай був другом для України.

Зеленський додав, що Володимир Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичними установами, щоб ті скасували свою присутність і підтримку України, і приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.

Теги: #китай #саміт_миру

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