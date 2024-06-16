Держсекретар Святого престолу на Саміті миру: Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань

Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань у російсько-українській війні, заявив державний секретар Святого престолу кардинал П'єтро Паролін.

"Святий Престол, як і раніше, прихильний підтримці регулярного зв'язку з українською і російською владою, і, як і раніше, готовий допомогти в реалізації потенційних посередницьких ініціатив, які є прийнятними для всіх сторін і приносять користь тим, хто постраждав", - сказав Паролін на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю.

За його словами, Святий Престол занепокоєний трагічними гуманітарними наслідками агресії і прихильний справі сприяння репатріації дітей і звільненню полонених, особливо тяжкопоранених солдатів і цивільних осіб.

"Возз'єднання неповнолітніх з їхніми сім'ями або законними опікунами має бути першочерговим завданням для всіх сторін, і будь-яке використання їхнього становища неприпустиме. Тому вкрай важливо, щоб усі доступні канали були використані для полегшення цього процесу", - сказав Паролін.

Він нагадав, що Ватикан як спостерігач бере участь у роботі Міжнародної коаліції з репатріації українських дітей із РФ.

Крім цього Паролін висловив занепокоєння періодичними повідомленнями про недотримання Женевських конвенцій під час війни, зокрема Четвертої конвенції, яка стосується цивільних осіб, а також складністю створення разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста комісії, яка могла б розслідувати ці факти та оцінити становище військовополонених, які потребують невідкладної медичної допомоги.