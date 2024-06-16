Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена, виступаючи в рамках другого пленарного засідання Саміту миру в неділю, запропонувала перевести дискусії учасників саміту щодо встановлення миру в Україні під егіду Організації Об'єднаних Націй.

Як вона наголосила у своєму виступі, "незважаючи на те, що було представлено кілька мирних ініціатив, жодна з них, схоже, не здобула загальної міжнародної підтримки, необхідної для успіху".

"Навпаки, ми спостерігаємо ескалацію і дедалі більше розгортання озброєнь і військової техніки за рахунок страждань цивільного населення, особливо жінок і дітей", - впевнена Барсена.

За її словами, на постійних членах Ради безпеки (ООН - ІФ-У) лежить історична відповідальність за дотримання Статуту організації та недопущення безвідповідальних дій, що ставлять під загрозу мир.

"Ми підтримуємо чотири речі. По-перше, необхідно, щоб ми доклали дипломатичних зусиль для включення Російської Федерації в цю дискусію. По-друге, ми повинні поставити мирний процес під егіду Організації Об'єднаних Націй", - сказала вона, додавши, що "для зміцнення довіри слід розглянути можливість укладення угод і поступових кроків на основі переговорів".

Крім того, зазначила Барсена, "Мексика уважно стежить за роботою Міжнародного кримінального суду, якому доручено розслідувати російські атаки на енергетичну інфраструктуру України".

Глава мексиканського МЗС також заявила, що її країна глибоко занепокоєна ядерною безпекою в Україні та загрозами, які виникають у зв’язку з цим.

"Ми беззастережно засуджуємо будь-яку загрозу застосування ядерної зброї за будь-яких обставин і наполегливо закликаємо до збереження цілісності ядерних об'єктів в Україні", - резюмувала Барсена.