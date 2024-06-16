Події

14:51 16.06.2024

Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

2 хв читати
Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена, виступаючи в рамках другого пленарного засідання Саміту миру в неділю, запропонувала перевести дискусії учасників саміту щодо встановлення миру в Україні під егіду Організації Об'єднаних Націй.

Як вона наголосила у своєму виступі, "незважаючи на те, що було представлено кілька мирних ініціатив, жодна з них, схоже, не здобула загальної міжнародної підтримки, необхідної для успіху".

"Навпаки, ми спостерігаємо ескалацію і дедалі більше розгортання озброєнь і військової техніки за рахунок страждань цивільного населення, особливо жінок і дітей", - впевнена Барсена.

За її словами, на постійних членах Ради безпеки (ООН - ІФ-У) лежить історична відповідальність за дотримання Статуту організації та недопущення безвідповідальних дій, що ставлять під загрозу мир.

"Ми підтримуємо чотири речі. По-перше, необхідно, щоб ми доклали дипломатичних зусиль для включення Російської Федерації в цю дискусію. По-друге, ми повинні поставити мирний процес під егіду Організації Об'єднаних Націй", - сказала вона, додавши, що "для зміцнення довіри слід розглянути можливість укладення угод і поступових кроків на основі переговорів".

Крім того, зазначила Барсена, "Мексика уважно стежить за роботою Міжнародного кримінального суду, якому доручено розслідувати російські атаки на енергетичну інфраструктуру України".

Глава мексиканського МЗС також заявила, що її країна глибоко занепокоєна ядерною безпекою в Україні та загрозами, які виникають у зв’язку з цим.

"Ми беззастережно засуджуємо будь-яку загрозу застосування ядерної зброї за будь-яких обставин і наполегливо закликаємо до збереження цілісності ядерних об'єктів в Україні", - резюмувала Барсена.

Теги: #мексика #саміт_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 16.06.2024
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

16:51 16.06.2024
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

16:37 16.06.2024
Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

16:23 16.06.2024
Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

16:21 16.06.2024
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

16:04 16.06.2024
ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

15:35 16.06.2024
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

15:21 16.06.2024
80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

15:16 16.06.2024
Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

ОСТАННЄ

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Держсекретар Святого престолу на Саміті миру: Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань

Зеленський обговорив із президентом Кіпру кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу

Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

ДІАЛОГ ВІДБУВСЯ І ОЧЕВИДНО, ЩО ЙОГО РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖУТЬ СТАТИ АБСОЛЮТНО ПРАКТИЧНІ КРОКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ЗАВЕРШЕННЯ САМІТУ МИРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС

Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

Підтримка України в її праві на самооборону - сьогодні головний пріоритет зовнішньої політики Швеції - віцепрем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА