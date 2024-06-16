Підтримка України в її праві на самооборону - сьогодні головний пріоритет зовнішньої політики Швеції - віцепрем'єр

Підтримка України у реалізації її невід'ємного права на самооборону є сьогодні головним пріоритетом зовнішньої політики Швеції, заявила шведський віцепрем'єр і міністр промисловості та енергетики Еббf Буш.

"Підтримка України у реалізації її невід'ємного права на самооборону є сьогодні головним пріоритетом зовнішньої політики Швеції", - заявила Буш, виступаючи на другому пленарному засіданні Саміту миру в Швейцарії в неділю.

Вона також наголосила, що Швеція ніколи не зможе прийняти агресію як засіб досягнення політичних цілей.

За словами віцепрем'єра, "повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило нас переглянути нашу власну політику, яку проводили протягом двох століть, і разом із Фінляндією домагатися гарантій членства в НАТО".

"Я сподіваюся, що ви почуєте, що поставлено на карту, коли говорять про країни, географічно ближчі до Росії, ніж моя. Я ніколи, ніколи не забуду слова молодого українського солдата, з яким мені довелося зустрітися в Києві. Він служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на фронті, втратив ноги. Йому ампутували ногу лише за кілька тижнів до нашої зустрічі. Його звати Олександр. Він подивився мені прямо в очі і сказав: "Запам'ятайте, Путін не зупиниться на Україні". І я маю підстави казати це, оскільки Росія - мій сусід", - розповіла Буш.

Віцепрем'єр Швеції також наголосила: "Ми хочемо миру, але ми хочемо справедливого миру, який не буде підстьобувати імперіалістичну Росію. Не такого миру, який призведе до відновлення конфлікту, а миру, який справді може бути міцним".