Президент Литви закликав учасників Саміту миру приєднатися до майбутнього спецтрибуналу щодо агресії проти України

Президент Литви Гітанас Науседа закликав учасників Саміту миру приєднуватися до майбутнього спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наш колективний обов'язок бути повністю солідарними з Україною в ці складні часи... Хочу наголосити ще раз на тому, що миру в Україні можна досягти тільки завдяки цілковитому відновленню територіальної цілісності України", - сказав Науседа на другому пленарному засіданні в рамках глобального Саміту миру.

Він наголосив, що для цього потрібно, щоб РФ зупинила свою агресію і вивела всі війська з України.

"Заклики до України здатися, піти на компроміс щодо свого суверенітету і цілісності, або заклики прийняти російські ультиматуми слугують лише миру, який Росія використовує, щоб продовжити війну", - додав президент Литви.

Крім того, Науседа зазначив, що виступає за створення спеціального міжнародного трибуналу, а також закликав учасників саміту приєднатися до нього.