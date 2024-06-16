На Донеччині скоротять подачу води - ОВА

У чотирьох містах Донецької області в неділю скоротять подачу води через ремонтні роботи на магістральному водогоні, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін.

"З 9:00 16 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки й Костянтинівки", - ідеться в його телеграм-каналі.

Голова ОВА поінформував, що тривають ремонтні роботи на магістральному водогоні Д 1400 мм, на ділянці від 2-го до 3-го підйому другого Донецького водогону.

Філашкін зазначив, що водопостачання відновиться в повному обсязі після завершення ремонту.