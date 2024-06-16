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00:42 16.06.2024

Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

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Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Кенії Вільямом Руто створення хабів для українського зерна у портах Африки.

"Провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто. Дякую за участь у Саміті миру та принципову позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в ніч на неділю.

Глава української держави зазначив, що на зустрічі обговорили питання продовольчої безпеки, які є дуже важливими для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин та проекти у сфері експорту сільськогосподарської продукції.

Крім того, сторони розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна у портах Африки.

Теги: #кенія #україна #зеленський #президент

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