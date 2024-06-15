Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані вважає, що результатом саміту мають стати пропозиції механізмів мирного вирішення "українсько-російського конфлікту" за участю всіх зацікавлених сторін.

"Позиція Катару спирається на принципи ООН і недоторканність кордонів у вирішенні українсько-російського конфлікту. Я повторюю заклик держави Катар до всіх сторін дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність держав, підтримувати нашу колективну прихильність до врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами й утримуватися від погроз або погрози застосувати силу чи вдатися до неї", - заявив він на першому пленарному засіданні в межах Глобального саміту миру.

"Я з нетерпінням чекаю дискусій, які стануть результатом цього саміту найближчими днями, і вивчення відповідних механізмів, які забезпечать участь усіх сторін у конструктивному діалозі для досягнення мирного рішення. Відповідно до міжнародного права і Статуту ООН", - сказав прем'єр-міністр