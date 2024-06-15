Події

19:13 15.06.2024

Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

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Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

Шлях до досягнення справедливого тривалого миру в Україні довгий, немає ілюзії того, що остаточного взаєморозуміння буде досягнуто на нинішньому Саміті миру, заявляє президент Швейцарської конфедерації Віола Амгерд.

"Необхідно зробити багато кроків, щоб досягти амбітних цілей.... На шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Звичайно, ми усвідомлюємо, що попереду на нас чекає довгий шлях", - сказала вона на першому пленарному засіданні в рамках глобального Саміту миру.

Амгерд зазначила: "У нас немає жодних ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті. Але ми можемо наближатися до такого розуміння".

Далі буде

 

 

Теги: #саміт #швейцарія #президент

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