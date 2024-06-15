Зеленський: На Саміті миру ми побачимо, як твориться історія

Фото: https://www.president.gov.ua

Погляди та ідеї кожної країни-учасниці першого Саміту миру у Швейцарії однаково важливі для миротворчого процесу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі. Погляд, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. І все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого потрібного всім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут, на саміті, як твориться історія", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Зеленський уже провів зустріч із віцепрезидентом США Камалою Гарріс. За повідомленням Білого дому, Гарріс оголосила, що Сполучені Штати нададуть понад $1,5 млрд через USAID і Державний департамент для підтримки народу України, повідомляє Білий дім.

Крім того, президент України зустрівся з президентом Швейцарії Віолою Амерд. "100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою ініціювати мирний процес і розробити подальші кроки", - написала Амерд у соцмережі Х.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. В ньому візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і вісім - міжнародні організації, повідомили у швейцарському уряді.

57 країн будуть представлені на рівні глав держав і урядів, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів. Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

Як зазначили у швейцарському уряді, метою саміту є початок мирного процесу. "Усім присутнім державам має бути надана можливість висунути своє бачення справедливого і тривалого миру в Україні", - зазначається в повідомленні.

"Саміт також пропонує можливість уперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росію може бути включено до цього процесу", - наголошується в пресрелізі уряду Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7 в Італії 13 червня, зазначив: " "На першому Саміті ми зосередимося на трьох пунктах Формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків".

Формулу миру Зеленський представив у листопаді 2022 року на саміті G7. Вона складається з 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема українських дітей); виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.