Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали з початку поточної доби ударів по 15 районах зосередження особового складу, трьох засобів ППО, трьох артилерійських засобів, двох складів боєприпасів.

"Сьогодні Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійські засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника", - повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.