Події

21:43 14.06.2024

У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

1 хв читати
У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

Країни "Великої сімки" (G7) закликають дотримуватися перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на Паризькі Олімпійські та Паралімпійські ігри та закликаємо всі країни індивідуально й колективно дотримуватися Олімпійського перемир'я, як це передбачено резолюцією Генеральної асамблеї ООН "Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту й олімпійських ідеалів", ухваленою 15 листопада 2023 року", - ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон виступив з ініціативою припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор у Парижі в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні, і заявив, що розраховує на допомогу КНР у цьому питанні.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

 

Теги: #олімпіада #перемиря #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 14.06.2024
У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

20:55 14.06.2024
Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

19:14 14.06.2024
РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

19:08 31.05.2024
Французька спецслужба повідомила про затримання та арешт підозрюваного в підготовці теракту на Олімпіаді

Французька спецслужба повідомила про затримання та арешт підозрюваного в підготовці теракту на Олімпіаді

11:14 23.05.2024
Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

10:11 23.05.2024
Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

09:40 21.05.2024
Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

23:05 06.05.2024
Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

10:29 03.05.2024
Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

13:42 02.05.2024
НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

В Одесі відкрився Black Sea Security Forum, присвячений безпеці в регіоні

Ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде складнішою - голова "Укренерго"

З півночі на фронті було вже 71 бойове зіткнення, на курахівському напрямку вбито 36, поранено 60 окупантів

Мирна жителька загинула через ворожий авіаудар по Глушківці на Харківщині - прокуратура

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА