У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

Країни "Великої сімки" (G7) закликають дотримуватися перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на Паризькі Олімпійські та Паралімпійські ігри та закликаємо всі країни індивідуально й колективно дотримуватися Олімпійського перемир'я, як це передбачено резолюцією Генеральної асамблеї ООН "Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту й олімпійських ідеалів", ухваленою 15 листопада 2023 року", - ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон виступив з ініціативою припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор у Парижі в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні, і заявив, що розраховує на допомогу КНР у цьому питанні.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.