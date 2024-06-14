Події

19:00 14.06.2024

Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

1 хв читати
Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у Глобальному саміті миру.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, важливих для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

"Як відповідальна світова більшість разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - наголосив президент.

Загалом у Саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство і відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - наголосив президент.

Теги: #саміт #швейцарія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 14.06.2024
Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

15:45 14.06.2024
Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

15:14 14.06.2024
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

00:32 14.06.2024
Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

00:15 14.06.2024
Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

21:42 13.06.2024
Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

Зеленський зустрівся із Сунаком: Україна вітає зобов'язання Великої Британії продовжувати підтримувати українську армію

21:18 13.06.2024
Зеленський обговорив із Трюдо підготовку до Глобального саміту миру

Зеленський обговорив із Трюдо підготовку до Глобального саміту миру

18:58 13.06.2024
Україні потрібні нові ЗРК Patriot і якнайшвидший перехід на літаки F-16 - Зеленський на G7

Україні потрібні нові ЗРК Patriot і якнайшвидший перехід на літаки F-16 - Зеленський на G7

18:06 13.06.2024
В Італії відбувається зустріч лідерів G7 за участю Зеленського

В Італії відбувається зустріч лідерів G7 за участю Зеленського

12:09 13.06.2024
Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії

Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

Графіки погодинних відключень е/е в суботу працюватимуть із 8:00 до 23:00 - обленерго

Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

ОСТАННЄ

Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

Окупанти атакували Нікопольський район дронами та з артилерії, поранена 17-річна дівчина, зруйновані 7 приватних будинків

Росіяни обстріляли Шосткинську громаду, одна людина загинула - Сумська ОВА

У Богуславці Харківської області з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку врятували сімейну пару

У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв домовитися про присвоєння третьої групи інвалідності за $12 тис.

Міністри оборони НАТО не дійшли згоди щодо щорічного фінансування союзниками військової допомоги Україні на рівні щонайменше 40 млрд євро

Зміст "мирних пропозицій" Путіна вкрай образливий для міжнародного права - Подоляк

Графіки погодинних відключень е/е в суботу працюватимуть із 8:00 до 23:00 - обленерго

Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА