Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у Глобальному саміті миру.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, важливих для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

"Як відповідальна світова більшість разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - наголосив президент.

Загалом у Саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство і відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - наголосив президент.