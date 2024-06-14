Міністри оборони НАТО не дійшли згоди щодо щорічного фінансування союзниками військової допомоги Україні на рівні щонайменше 40 млрд євро

Міністри оборони країн-членів НАТО ще не дійшли згоди щодо того, щоб фінансування союзниками військової допомоги Україні щорічно становило щонайменше 40 млрд євро.

Відповідаючи на запитання, чи справді міністр оборони Італії в Брюсселі на зустрічі голів оборонних відомств відкинув план генерального секретаря НАТО, який передбачає 40 мільярдів допомоги Києву за рік, Столтенберг сказав, що "ми ще не дійшли згоди з цього приводу".

"Але я працюю, і багато союзників дуже підтримують ідею про те, що нам потрібні не тільки короткострокові зобов'язання, вони, звісно, вітаються, але якби ми могли мати більш довгострокові передбачувані зобов'язання, це дало б українцям можливість краще планувати свої дії", - зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що це додасть більшої передбачуваності та прозорості, забезпечить мінімальний або справедливий розподіл усередині альянсу і "надійшле Москві сигнал про те, що вони не можуть нас перечекати".

"Сьогодні у нас є одне важливе рішення. Насправді у нас також є великі оголошення про термінові потреби. Але потім нам потрібно попрацювати над формулюванням щодо членства і над фінансовими зобов'язаннями. До Вашингтона у нас ще є кілька тижнів", - сказав на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.