Події

17:49 14.06.2024

Міністри оборони НАТО не дійшли згоди щодо щорічного фінансування союзниками військової допомоги Україні на рівні щонайменше 40 млрд євро

1 хв читати
Міністри оборони НАТО не дійшли згоди щодо щорічного фінансування союзниками військової допомоги Україні на рівні щонайменше 40 млрд євро

Міністри оборони країн-членів НАТО ще не дійшли згоди щодо того, щоб фінансування союзниками військової допомоги Україні щорічно становило щонайменше 40 млрд євро.

Відповідаючи на запитання, чи справді міністр оборони Італії в Брюсселі на зустрічі голів оборонних відомств відкинув план генерального секретаря НАТО, який передбачає 40 мільярдів допомоги Києву за рік, Столтенберг сказав, що "ми ще не дійшли згоди з цього приводу".

"Але я працюю, і багато союзників дуже підтримують ідею про те, що нам потрібні не тільки короткострокові зобов'язання, вони, звісно, вітаються, але якби ми могли мати більш довгострокові передбачувані зобов'язання, це дало б українцям можливість краще планувати свої дії", - зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що це додасть більшої передбачуваності та прозорості, забезпечить мінімальний або справедливий розподіл усередині альянсу і "надійшле Москві сигнал про те, що вони не можуть нас перечекати".

"Сьогодні у нас є одне важливе рішення. Насправді у нас також є великі оголошення про термінові потреби. Але потім нам потрібно попрацювати над формулюванням щодо членства і над фінансовими зобов'язаннями. До Вашингтона у нас ще є кілька тижнів", - сказав на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Теги: #столтенберг #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 14.06.2024
Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

Столтенберг про передання систем ППО Україні: Ми перебуваємо в тісному контакті з кількома союзниками з цього питання

16:31 14.06.2024
Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити роль Альянсу в координації допомоги у сфері безпеки та навчання для України - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити роль Альянсу в координації допомоги у сфері безпеки та навчання для України - Столтенберг

16:03 14.06.2024
Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

12:17 13.06.2024
Канада відправить Україні 2300 ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

Канада відправить Україні 2300 ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

10:51 13.06.2024
Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

08:14 13.06.2024
На Вашингтонському саміті має бути узгоджено більш чітке формулювання щодо членства України в НАТО - Столтенберг

На Вашингтонському саміті має бути узгоджено більш чітке формулювання щодо членства України в НАТО - Столтенберг

21:15 11.06.2024
Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО "Петріот"

Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО "Петріот"

12:59 11.06.2024
Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

21:05 07.06.2024
Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

19:06 07.06.2024
США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е в суботу працюватимуть із 8:00 до 23:00 - обленерго

Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

МЗС про заяви Путіна: Вони переслідують лише одну мету - перешкодити участі лідерів у Саміті миру

Столтенберг про "мирні пропозиції" Путіна: Це не Україна має вивести війська, а РФ - свої з української території

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Шосткинську громаду, одна людина загинула - Сумська ОВА

У Богуславці Харківської області з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку врятували сімейну пару

У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв домовитися про присвоєння третьої групи інвалідності за $12 тис.

Зміст "мирних пропозицій" Путіна вкрай образливий для міжнародного права - Подоляк

Графіки погодинних відключень е/е в суботу працюватимуть із 8:00 до 23:00 - обленерго

Унаслідок російських атак на Київщині влучань у житлову або критичну інфраструктуру не зафіксовано - голова ОВА

Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

З окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей - голова Херсонської ОДА

Росіяни й далі намагаються витіснити українські підрозділи на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Чисельність армії Польщі перевищила 200 тис. осіб - глава Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА