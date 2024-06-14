Зміст "мирних пропозицій" Путіна вкрай образливий для міжнародного права - Подоляк

Зміст "мирних пропозицій" Україні, озвучених Путіним напередодні інавгураційного Саміту миру, є вкрай образливим для міжнародного права, також у ньому немає жодного реального бажання Путіна припинити війну, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Суб'єкт Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права й абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав Подоляк у мережі Х.

Так, за його словами, "пункт за пунктом "пропозиція РФ" має такий вигляд: 1. Віддайте нам свої території. 2. Відмовтеся від свого суверенітету і своєї суб'єктності. 3. Залиште себе без захисту (не вступайте до альянсів). 4. Зняти (разом із західними країнами) всі санкції повністю й негайно, щоб ми (Росія - ІФ-У) могли наповнити нашу мілітаризовану економіку і зробити більше інвестицій в інформаційні провокації у всьому світі. І найголовніше: 5. Терміново виправити "не/провал Росії" за рахунок України".

"Звісно, в цьому немає жодної новизни, немає реальних мирних пропозицій і бажання припинити війну. Зате є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Усе це повна профанація. Тому - ще раз: позбудьтеся ілюзій і перестаньте всерйоз сприймати образливі для здорового глузду "пропозиції Росії", - наголосив Подоляк.