У Станіславі Херсонської області через атаку БПЛА загинула одна людина, одна постраждала - ОВА

У Станіславі Херсонської області внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона загинув 54-річний чоловік, окрім цього, постраждав 44-річний місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотників. Під ворожий удар потрапили двоє людей. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, отримав 54-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого… У 44-річного місцевого жителя діагностували контузію. Йому надали медичну допомогу на місці", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.