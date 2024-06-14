Події

12:27 14.06.2024

В Україну повернули тіла 254 загиблих захисників - Координаційний штаб

1 хв читати
В Україну повернули тіла 254 загиблих захисників - Координаційний штаб

За підсумками репатріаційних заходів до України повернули 254 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воював на донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території рф", - ідеться в повідомленні Коордштабу в телеграм-каналі в п'ятницю.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Теги: #репатріація #захисники #тіла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 13.06.2024
Київ збільшить підтримку Сил оборони ще на 1 млрд грн - Кличко

Київ збільшить підтримку Сил оборони ще на 1 млрд грн - Кличко

12:11 31.05.2024
В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників - Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників - Координаційний штаб

12:49 26.04.2024
В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників - Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників - Координаційний штаб

19:32 19.04.2024
Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

12:25 12.04.2024
В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

16:44 06.04.2024
Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

12:49 05.04.2024
Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

12:20 15.03.2024
В Україну повернуто тіла 100 загиблих захисників - Координаційний штаб

В Україну повернуто тіла 100 загиблих захисників - Координаційний штаб

15:15 26.02.2024
Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

13:05 16.02.2024
Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відключення е/е розпочнуться з 14:00 замість анонсованих раніше 18:00 - обленерго

На Київщині третю добу триває гасіння пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

ОСТАННЄ

"Запоріжжяобленерго" отримало трансформатори та спецтехніку від Фонду підтримки енергетики

У Станіславі Херсонської області через атаку БПЛА загинула одна людина, одна постраждала - ОВА

Російські спецслужби вербували українських підлітків для проведення диверсій

СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради, який працював на ФСБ РФ

Відключення е/е розпочнуться з 14:00 замість анонсованих раніше 18:00 - обленерго

На Київщині третю добу триває гасіння пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки

Унаслідок нічної атаки на Хмельниччині виникла пожежа на об'єкті інфраструктури - ОВА

Непокора військовослужбовця є суспільно небезпечною навіть за відсутності тяжких наслідків - Верховний Суд

У вихідні в Україні, крім західних областей, дощі та грози

Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА