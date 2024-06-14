В Україну повернули тіла 254 загиблих захисників - Координаційний штаб

За підсумками репатріаційних заходів до України повернули 254 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воював на донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території рф", - ідеться в повідомленні Коордштабу в телеграм-каналі в п'ятницю.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.