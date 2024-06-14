У Дніпропетровській області підрозділи ПВК "Схід" вночі збили п'ять "шахедів"

У Дніпропетровській області підрозділи Повітряного командування "Схід" уночі збили 5 "шахедів", кілька ударів було по Нікополю та Марганецькій громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер уранці.

"5 шахедів знищили підрозділи ПВК "Схід" вночі на Дніпропетровщині. Двох у Кам'янському районі та по одному - у Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Крім того, інформував він, по Нікополю ворог бив дронами-камікадзе. Цілив увечері і вже кілька разів - уранці. Люди не постраждали.

"Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.