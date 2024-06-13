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23:29 13.06.2024

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

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Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Президент США Джо Байден заявляє, що країни "Великої сімки" продемонстрували реальні дії, які посилять тиск на економіку РФ і продемонструють Володимиру Путіну, що Україна отримує міжнародну підтримку.

"Ми зробили три потужні кроки на цьому саміті, які колективно демонструють Путіну: нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, і ми залишимося з Україною до її Перемоги у війні", - повідомив Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

За словами президента США, перша складова дій - безпекова угода між Україною та США, другий компонент - угода про надання Україні 50 млрд суверенних фондів РФ, третій - угода про застосування санкцій щодо третіх країн, які надають допомогу Росії у війні.

"Це посилює тиск на економіку РФ, це потужний колективний набір дій", - підсумував він.

Теги: #україна #байден #g7_summit #сша

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