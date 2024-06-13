Україна отримає $50 млрд із відсотків із заморожених російських активів - міністр фінансів Німеччини

Країни G7 згодні продовжувати підтримку України й надати ще $50 млрд, використовуючи при цьому відсотки від заморожених російських активів, повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

"Гарні новини від G7: іще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використаємо відсотки з заморожених активів - розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - написав Лінднер у Х.