Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ, відкриваючи 23-тє засідання Контактної групи з оборони України, привітав Аргентину як нового члена формату "Рамштайн".

"Ба більше, я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі - ІФ-У), я радий бачити вас із нами", - оголосив Остін.

Міністр наголосив, що партнери України у всьому світу підтримують її.

Окремо Остін подякував українському колезі Рустему Умєрову та іншим союзникам, які прибули на засідання групи до Брюсселя.

"Попереду у нас багато роботи, але, на щастя, підтримка України зростає і не слабшає", - заявив він.