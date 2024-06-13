На лінії фронту відбулося 37 бойових зіткнень, окупанти завдали 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби, 13 червня, на лінії фронту відбулося 37 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти", - йдеться в повідомленні.

На харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого й Тихого.

На куп'янському напрямку російські війська один раз намагалися здійснити штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі й відступили. Тривають бої неподалік від Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована.

На лиманському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів у районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам'янського на сіверському напрямку.

На краматорському напрямку від початку доби відбулося вже п'ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два бойові зіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

На покровському напрямку ворог здійснив вісім спроб атакувати позиції українських захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої в районі Калинового.

"Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулася на курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля і намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П'ять ворожих атак наші воїни успішно відбили. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем сил оборони", - зазначає Генштаб.

На оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.