Столтенберг про "нового спецпредставника НАТО" в Україні: У нас уже є офіс у Києві, його формат може бути "адаптований"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що офіс альянсу продовжуватиме роботу в Києві, формат якого може бути "адаптований" у майбутньому.

Це випливає зі слів генсека НАТО, які він сказав у четвер у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, відповідаючи журналістам, чи буде питання про нового представника НАТО в Україні, як про це писали деякі ЗМІ, предметом обговорення на майбутньому засіданні.

"У НАТО вже є офіс у Києві. Я зустрічався з людьми, які працюють там, коли я відвідував Київ у квітні. Ми продовжуватимемо нашу присутність в Україні і продовжуватимемо адаптувати формат цивільної присутності в Україні", - відповів Столтенберг.

Раніше в ЗМІ було поширено інформацію про те, що НАТО планує створити посаду "старшого цивільного представника" в Україні, який базуватиметься в Києві й координуватиме всю подальшу допомогу альянсу.