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10:51 13.06.2024

Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

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Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

Норвегія відправить Україні боєприпаси для 81-мм мінометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон, повідомляють на сайті норвезького уряду.

"Потреба України у вогневій потужності велика і термінова. Після діалогу з Норвезькими збройними силами ми оцінили, що можемо зробити для подальших пожертв із запасів норвезьких збройних сил, які можна швидко перекинути в Україну, щоб допомогти запобігти більш масштабному наступу Росії. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 млн норвезьких крон, - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У повідомленні зазначено, що 81-мм міномети зазвичай мають дальність дії 5-6 кілометрів і доповнюють важку артилерію на коротших дистанціях.

В уряді також зазначили, що Норвегія також нещодавно направила ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив 31 травня в Стокгольмі, що Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон на заходи з протиповітряної оборони України. У вівторок цього тижня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія і Нідерланди беруть участь у спільному підприємстві з відправлення 100 ракет Patriot в Україну. Норвегія вносить у цю співпрацю EUR125 млн.

Теги: #україна #військова_допомога #норвегія

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