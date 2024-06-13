Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

Норвегія відправить Україні боєприпаси для 81-мм мінометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон, повідомляють на сайті норвезького уряду.

"Потреба України у вогневій потужності велика і термінова. Після діалогу з Норвезькими збройними силами ми оцінили, що можемо зробити для подальших пожертв із запасів норвезьких збройних сил, які можна швидко перекинути в Україну, щоб допомогти запобігти більш масштабному наступу Росії. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 млн норвезьких крон, - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У повідомленні зазначено, що 81-мм міномети зазвичай мають дальність дії 5-6 кілометрів і доповнюють важку артилерію на коротших дистанціях.

В уряді також зазначили, що Норвегія також нещодавно направила ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив 31 травня в Стокгольмі, що Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон на заходи з протиповітряної оборони України. У вівторок цього тижня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія і Нідерланди беруть участь у спільному підприємстві з відправлення 100 ракет Patriot в Україну. Норвегія вносить у цю співпрацю EUR125 млн.