Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено, 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими

Фото: Офіс генпрокурора

Кількість поранених унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу в середу зросла до 32 осіб, у місті оголошено жалобу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вчора ввечері закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки. На жаль, 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

За даними Вілкула, до лікарень міста шпиталізовано 13 поранених, із них п'ятеро у важкому стані, один - у вкрай важкому стані. "Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя", - наголосив Вілкул.

Він також повідомив, що 14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими.