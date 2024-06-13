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08:14 13.06.2024

На Вашингтонському саміті має бути узгоджено більш чітке формулювання щодо членства України в НАТО - Столтенберг

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На Вашингтонському саміті має бути узгоджено більш чітке формулювання щодо членства України в НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що на майбутньому саміті у Вашингтоні країни-союзники повинні узгодити більш чітке формулювання щодо зобов'язань про те, що Україна стане членом Альянсу.

Про це він сказав на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" про те, на що під час саміту у Вашингтоні може розраховувати Україна, Столтенберг заявив, що очікує від союзників узгодження "сильного формулювання" про членство України в НАТО.

"Не мені вдаватися в подробиці точних формулювань, але я очікую, що ці формулювання будуть більш зрозумілими в нашому зобов'язанні про те, що Україна стане членом альянсу", - зазначив він.

Також генсек НАТО очікує, що союзники зроблять важливі оголошення до саміту, а також безпосередньо на саміті "про більшу кількість військової техніки, протиповітряної оборони, артилерії та ракет" для України.

"А без цього, звісно, не може бути й питання про членство, яке підлягає обговоренню. Нам потрібно забезпечити перемогу України. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна стала членом альянсу", - наголосив Столтенберг.

Крім того, він очікує, що на саміті союзники узгодять фінансові зобов'язання та угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки та навчання для України.

"Це важливо і тому, що це допомагає Україні задовольнити нагальні потреби в самозахисті, але також і тому, щоб гарантувати, що НАТО зможе допомогти у створенні майбутніх сил, забезпечити повну оперативну сумісність і, отже, допомогти Україні просунутися до повноправного членства в НАТО", - додав Столтенберг.

 

 

Теги: #нато #столтенберг #членство

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