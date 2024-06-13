Україна і "Rheinmetall AG" підписали Меморандум про розширення стратегічного співробітництва

Німецький концерн "Rheinmetall AG" підписав Меморандум про розширення стратегічного співробітництва з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, повідомляє сайт компанії.

"Rheinmetall AG та Україна в особі міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічного співробітництва під час "Конференції з відновлення України" в Берліні", - йдеться в тексті релізу на сайті компанії.

Як зазначається, угода спрямована на визначення та розвиток подальших напрямів більш тісного співробітництва між українською оборонною промисловістю та технологічною групою з Дюссельдорфа (Німеччина).

Генеральний директор "Rheinmetall AG" Армін Паппергер заявив, що "цією угодою ми підтверджуємо наш намір продовжити співробітництво в найближчі роки і створити відповідну структуру. Зокрема, ми вже ведемо переговори про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Також ми хочемо цього року передати країні перші БМП Lynx і найближчим часом почати виробництво цих систем в Україні".

Зі свого боку, Камишін сказав, що "українська оборонна промисловість десятиліттями перебуває в занепаді. Але сьогодні вона відроджується і робить значний внесок у відновлення економіки України - зокрема завдяки таким партнерам, як Rheinmetall. Ми дуже вдячні за вашу підтримку і довіру до української оборонної промисловості та наших зброярів. І, звичайно ж, ми поділимося отриманими уроками з нашими партнерами. Одного разу Україна приєднається до ЄС і НАТО - і обидві організації матимуть сильного партнера з сильною оборонною промисловістю, яка не конкурує, а доповнює. Давайте разом побудуємо арсенал вільного світу".

Також повідомляється, що крім можливих прямих поставок з боку "Rheinmetall", (ре)індустріалізація національних виробничих ноу-хау також покликана зробити значний внесок у стійку обороноздатність України в межах співпраці.

"Рамкова угода, яку ще належить укласти, на поставку в Україну кількох сотень бойових машин Lynx також включатиме послуги з навчання, технічного обслуговування та ремонту", - йдеться в релізі.

Також повідомляється, що в лютому поточного року партнери вже заявили про намір виробляти шестизначну кількість 155-мм снарядів, включно з відповідними метальними зарядами.

"Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, українському партнеру - 49%", - наголосили в компанії.