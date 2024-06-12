Події

23:57 12.06.2024

Усі необхідні заходи для захисту Сумської області вже вжито

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Усі необхідні заходи для захисту Сумської області вже вжито

Українські Сили оборони вже вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від російських окупантів.

Говорячи про можливий наступ РФ на Сумську область, Буданов зазначив, що росіяни продовжують спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

"Там і зараз йдуть прикордонні спроби росіян, вилазки ДРГ тощо. Але дякувати Богу, всі необхідні заходи вже вжито, і такого масштабу, як сталося вже немає", - заявив він під час спілкування з журналістами, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи вже в Україні настав той важкий період, про який голова розвідки попереджав у квітні, Буданов сказав: "Я вважаю, що він уже йде. Але знову повторюся: армагеддону ніякого не буде. Не переживайте. Ми вистоємо і переможемо".

Теги: #захист #україна #буданов #сумська_область

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