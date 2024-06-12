Клименко: Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 8, щонайменше 21 людина постраждала, ще четверо зникли безвісти

Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу зросла до восьми осіб, щонайменше 21 людина постраждала, серед них двоє дітей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. Оновлена інформація. Кількість загиблих зросла до восьми осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих - двоє дітей. Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти", - написав він у телеграм-каналі.

За словами міністра, ворог завдав ракетного удару по житловій забудові Кривого Рогу у середу вдень, триває пошукова операція.

"Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять усе можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи", - також повідомив Клименко.

Раніше було відомо про сімох загиблих і 20 поранених.