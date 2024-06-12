Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи, ще 20 людей поранені - Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до семи осіб, ще 20 осіб дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 червня 2024 року військові рф здійснили ракетний удар по м. Кривий Ріг. Унаслідок атаки загинули семеро людей, 20 – поранені. Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих уточнюватиметься", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

На місці ракетного удару працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про шістьох загиблих і 11 поранених унаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу.