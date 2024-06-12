Події

14:07 12.06.2024

НАЗК має перевірити понад 2 млн декларацій і 22 тис. звітів за політпартіями, попри недостатній ресурс агентства

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НАЗК має перевірити понад 2 млн декларацій і 22 тис. звітів за політпартіями, попри недостатній ресурс агентства

Проблемою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на сьогодні є недостатність ресурсу для повноцінної перевірки декларацій, звітів політичних партій і проведення спеціальних перевірок, зазначає голова НАЗК Віктор Павлущик.

"Нам необхідно впоратися десь із 2 млн декларацій у трьох різних видах, необхідно перевірити відповідно до логічного, арифметичного контролю, з позиції оцінки ризиків", - сказав Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні в середу.

Він також зазначив, що НАЗК необхідно перевірити впродовж 3,5 років понад 22 тисячі звітів щодо політичних партій. "Це теж проблема", - сказав він.

За його словами, викликом для агентства є і проведення тисяч спеціальних перевірок. "Це хороший приклад того, де ми можемо запобігти корупції. Але велика проблема - ресурси для всього цього", - додав голова НАЗК.

Проте, за словами Павлущика, НАЗК за допомогою міжнародних партнерів докладе максимум зусиль для виконання цих завдань. "Зробимо все, що зможемо, щоб оптимізувати нашу роботу", - запевнив він.

Теги: #перевірки #назк

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