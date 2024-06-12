У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних.

Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних (№11332) зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту - Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина").

Текст документа на сайті наразі не оприлюднено.

Коментуючи законопроєкт, Наталуха зазначив, що мета ініціативи - допомогти подолати виклики, що виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.

"В умовах війни економіка - це зброя. Ми можемо боротись за свою свободу лише доти, доки маємо для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський: "Або працюєш, або воюєш". У ці часи робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні, - це чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому в законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", - написав нардеп у фейсбуці.

Згідно із законопроєктом, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Підвищений збір сплачує не працівник, а бізнес. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожне підприємство, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності за останній рік.

Відсоток заброньованих і процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного воєнного збору окреслена у пов'язаному законопроєкті №11332 "Щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних".

"Ці законопроєкти - результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводила консультації, моделювала різні сценарії і вела діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом", - наголосив Наталуха.

Він також зазначив, що незабаром буде представлено два альтернативні законопроєкти, які включатимуть модель з бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн, а також змішану модель - 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

"Так, це амбітний крок, але саме він здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу наших підприємств", - запевнив нардеп.