Події

13:46 12.06.2024

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

2 хв читати
У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних.

Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних (№11332) зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту - Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина").

Текст документа на сайті наразі не оприлюднено.

Коментуючи законопроєкт, Наталуха зазначив, що мета ініціативи - допомогти подолати виклики, що виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.

"В умовах війни економіка - це зброя. Ми можемо боротись за свою свободу лише доти, доки маємо для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський: "Або працюєш, або воюєш". У ці часи робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні, - це чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому в законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", - написав нардеп у фейсбуці.

Згідно із законопроєктом, кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тис. грн на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Підвищений збір сплачує не працівник, а бізнес. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожне підприємство, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності за останній рік.

Відсоток заброньованих і процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного воєнного збору окреслена у пов'язаному законопроєкті №11332 "Щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних".

"Ці законопроєкти - результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводила консультації, моделювала різні сценарії і вела діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом", - наголосив Наталуха.

Він також зазначив, що незабаром буде представлено два альтернативні законопроєкти, які включатимуть модель з бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн, а також змішану модель - 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

"Так, це амбітний крок, але саме він здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу наших підприємств", - запевнив нардеп.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 12.06.2024
У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

У ВР зареєстровано законопроєкт про бронювання військовозобов'язаних, які працюють у сфері автотранспорту

15:02 11.06.2024
ВР пропонують звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство

ВР пропонують звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство

15:19 07.06.2024
Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями

Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями

06:19 06.06.2024
Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців

Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців

15:27 05.06.2024
Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

Верховна Рада має намір врегулювати питання протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав

17:52 04.06.2024
ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

14:57 04.06.2024
Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

14:45 27.05.2024
ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

ВР пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

14:14 27.05.2024
Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт, що розширює повноваження місцевої влади під час війни

16:25 22.05.2024
ВР має намір заборонити евакуацію авто під час війни

ВР має намір заборонити евакуацію авто під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ОСТАННЄ

Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

На полях Конференції з відновлення України планують укласти 25 угод на EUR100 млн - заступник глави ОП

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Справу щодо завдання "Укрзалізниці" збитків на понад 206 млн грн скеровано до суду - САП

Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА