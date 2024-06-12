УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ
УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ
УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ
Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг
Негода залишила без світла 38 тис. споживачів у майже 240 населених пунктах шести областей і Києва - Міненерго та "Укренерго"
Окупанти 15 разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Костянтинівці поранена людина, повідомляють про пошкодження 36 будинків
ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, пошкоджений об'єкт інфраструктури - ОК "Північ"
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