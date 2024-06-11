Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

У Міністерстві соціальної політики України заявляють, що у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію розмір житлово-комунальних субсидій і пільг буде перераховано їх отримувачам автоматично.

"Звертаємо увагу, що програма житлових субсидій продовжує діяти. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує. Тому через зростання тарифів на електроенергію розмір житлової субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що на сьогодні в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, а середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн.

Крім того, ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги, і їхній середньорічний розмір становив 1300 грн.