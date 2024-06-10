Події

18:45 10.06.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

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Кількість постраждалих унаслідок авіаударів, завданих по Харкову ЗС РФ у понеділок увечері, зросла з двох до шести осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з влучань у Київському районі міста сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Теги: #харків #постраждалі

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