Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Кількість постраждалих унаслідок авіаударів, завданих по Харкову ЗС РФ у понеділок увечері, зросла з двох до шести осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зі свого боку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з влучань у Київському районі міста сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у телеграм-каналі.