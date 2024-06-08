Події

19:22 08.06.2024

Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

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Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

Масштабну пожежу, що почалася на відкритій території в Холодногірському районі Харкова вранці в суботу, повністю ліквідували, щоб погасити вогонь, рятувальникам знадобилося близько 9 годин.

"О 16:50 пожежу в Холодногірському районі міста Харкова ліквідовано. На місці події працювало 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про те, що на відкритій території загорілися відходи з пластмаси та поліетиленова плівка надійшло о 7:49. Полум'я поширилося на поруч розташовані будівлі. Частково пошкоджено 3 будівлі, з них 2 станції технічного обслуговування.

О 10:00 пожежу було локалізовано. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум'я на гаражний кооператив та інші об'єкти.

 

 

Теги: #пожежа #харківська_область #дснс

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