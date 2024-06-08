Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути заблоковано - Держприкордонслужба України

Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути найближчими днями заблоковано з польського боку, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може розпочатися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух - повідомлять додатково.