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11:25 08.06.2024

Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути заблоковано - Держприкордонслужба України

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Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути заблоковано - Держприкордонслужба України

Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути найближчими днями заблоковано з польського боку, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може розпочатися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух - повідомлять додатково.

Теги: #блокування #пункт_пропуску #шегині

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