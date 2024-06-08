Події

08:01 08.06.2024

Окупанти за добу 290 разів ударили по Запорізькій області, задіяли РСЗВ

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Окупанти за добу 290 разів ударили по Запорізькій області, задіяли РСЗВ

Окупанти за добу 290 разів ударили по Запорізькій області, зокрема задіяли реактивні системи залпового вогню, під обстрілом перебували 8 населених пунктів, інформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 290 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також повідомив, що ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю і Новоандріївці.

За даними глави ОВА, "109 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 16 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку.163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Преображенки".

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла.

Мирні жителі не постраждали", - уточнив Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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