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19:06 07.06.2024

США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

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США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Від початку правління адміністрації президента Джо Байдена Сполучені Штати зобов'язалися виділити понад $51,9 млрд на безпекову допомогу для України, зокрема понад $51,2 млрд від початку неспровокованого вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Міноборони США, також розміщено список обіцяного озброєння.

Зокрема, до допомоги в галузі протиповітряної оборони входить: одна батарея ППО Patriot і боєприпаси; 12 ракетних систем класу "земля-повітря" NASAMS і боєприпаси; системи ППО HAWK і боєприпаси; ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M для протиповітряної оборони; понад 2 тис. зенітних ракет Stinger; системи протиповітряної оборони Avenger; системи для боротьби з безпілотниками VAMPIRE; вантажівки для цих систем боротьби з дронами та боєприпаси; мобільні ракетні системи c-UAS з лазерним наведенням; інше обладнання c-UAS; зенітні гармати та боєприпаси; компоненти систем ППО; обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами; обладнання для підтримки та збереження наявних засобів ППО України; обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури; 21 радар повітряного спостереження.

Артилерійська допомога включає: понад 40 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і боєприпасів; бомби малого діаметра наземного пуску (GLSDB) і керовані ракети; понад 200 155-мм гаубиць і більш ніж 3 млн 155-мм артилерійських снарядів; понад 7 тис. артилерійських снарядів 155 мм із точним наведенням; більш як 50 тис. 155-мм снарядів RAAM; 72 105-мм гаубиці та більш ніж 800 тис. 105-мм артилерійських снарядів; 10 тис. 203-мм артилерійських снарядів; понад 400 тис. 152-мм артилерійських снарядів; близько 40 тис. 130-мм артилерійських снарядів; 40 тис. 122-мм артилерійських снарядів; 60 тис. 122-мм реактивних снарядів "Град"; понад 200 мінометних систем; більш як 400 тис. мінометних пострілів; понад 100 протиартилерійських і протимінометних радарів; 50 багатоцільових радарів.

Підтримка з наземного маневру: 31 танк Abrams; 45 танків T-72B; понад 300 бойових машин піхоти Bradley; чотири машини вогневої підтримки Bradley; 189 бронетранспортерів Stryker; понад 600 бронетранспортерів M113; 250 броньованих машин для охорони M1117; понад 1000 протимінних машин із захистом від засідок (MRAP); понад 3 тис. високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV); понад 200 легких тактичних машин; 300 броньованих машин для надання медичної допомоги; 80 вантажівок і понад 200 причепів для перевезення важкої техніки; понад 1000 тактичних машин для буксирування і перевезення обладнання; 153 тактичні автомобілі для обладнання; 10 командно-штабних машин; 30 машин підтримки боєприпасів; 18 броньованих мостових систем; 20 машин і обладнання для матеріально-технічного забезпечення; 239 паливозаправників і 105 причепів для перевезення палива; 58 причепів для перевезення води; 6 броньованих вантажівок загального призначення; 125-мм, 120-мм і 105-мм танкові боєприпаси; більше ніж 1 800 000 набоїв калібру 25 мм; обладнання для розмінування.

Допомога з авіації та безпілотних літальних апаратів включає: 20 вертольотів Мі-17; БПЛА Switchblade; Phoenix Ghost; CyberLux K8; Altius-600; Jump-20; Hornet; Puma; Scan Eagle; Penguin; два радари для дронів; протирадіаційні ракети HARM; високоточні авіаційні боєприпаси; понад 6 тис. авіаційних ракет Zuni; понад 20 тис. авіаційних ракет Hydra-70; боєприпаси для БПЛА.

Протитанкова і стрілецька зброя, яку зобов'язалися передати США, включає: понад 10 тис. протитанкових систем Javelin; понад 90 тис. інших протитанкових систем і боєприпасів; понад 9 тис. ракет ПТРК TOW; понад 40 тис. гранатометів і стрілецької зброї; понад 400 тис. набоїв до стрілецької зброї і гранат; ракетні системи і боєприпаси з лазерним наведенням; ракетні установки і боєприпаси; протипіхотні міни.

Морська компонента включає: два комплекси берегової оборони Harpoon і протикорабельні ракети; понад 80 прибережних і річкових патрульних катерів; безпілотні судна берегової оборони; обладнання для гарантування безпеки портів і гаваней.

Інші можливості, обіцяні США, включають: протипіхотні міни M18A1 Claymore; вибухові речовини C-4, боєприпаси для руйнування; обладнання для розчищення перешкод; можливості протидії ППО; понад 100 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання; чотири антени супутникового зв'язку (SATCOM); термінали й послуги супутникового зв'язку; обладнання для ведення електронної війни (EW) і протидії EW; комерційні послуги із супутникової зйомки; прилади нічного бачення, системи спостереження і теплобачення, оптика; обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і засоби захисту; засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї; медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги; польове обладнання, спорядження для холодної погоди, генератори і запасні частини; підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування.

 

Теги: #україна #військова_допомога #сша

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