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17:21 07.06.2024

Куп'янського експравоохоронця засуджено до 12 років ув'язнення

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Куп'янського експравоохоронця засуджено до 12 років ув'язнення

Червонозаводський райсуд Харкова визнав винним у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України) 57-річного колишнього співробітника управління поліції охорони, який під час окупації Куп'янська працевлаштувався у створене загарбниками управління внутрішніх справ.

"Під час судового розгляду він (обвинувачений - ІФ-У) свою провину не визнав. Чоловік заявив, що представники окупаційних військ утримували його в ізоляторі та погрожували фізичною розправою членам його родини, тож він погодився працювати на окупантів під тиском погроз. Однак винуватість колаборанта підтверджується доказами, наданими стороною обвинувачення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними обвинувачення, у липні 2022 року чоловік добровільно став "в. о. поліцейського взводу патрульної служби Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області". Він чергував на підконтрольних ЗС РФ блокпостах, забезпечував охорону й контрольно-пропускний режим будівлі та прилеглої території окупаційного УВС. Зарплату він отримував у російських рублях.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах терміном 10 років. Нині триває термін на апеляційне оскарження.

Теги: #купянськ #колаборант

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