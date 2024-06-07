Генштаб ЗСУ: Окупанти активізувалися на куп'янському напрямку, здачі позицій не допущено

Від початку поточної доби і станом на 14:00 кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 34, найбільшу активність зафіксовано на покровському напрямку, також ворог активізувався на куп'янському та курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби кількість бойових зіткнень уже зросла до 34. Найбільшу активність окупанти проявляють на покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки. Наразі тривають 16 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що від початку доби від артилерійських ударів з території РФ постраждали населені пункти Чернігівської та Сумської областей, зокрема Павлівка - з напряму Новий Путь (РФ), Водолаги - з боку Обуховки (РФ), Катеринівка - з Комсомольського (РФ) та Бачівськ - із Троєборного (РФ).

Також війська РФ зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харківській області. "З Бєлгорода (рф) ворог завдав двох ударів із використанням чотирьох КАБів по Липцях. У районі населеного пункту Тихе триває бій", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що противник активізував наступальні дії на куп'янському напрямку. "Від початку доби тут відбулося вже шість бойових зіткнень у районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено".

На лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Тернів, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Новосадового та Ямполя ворог продовжує атакувати.

"На покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 11 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Три ворожі атаки українські воїни успішно відбили вісім ще тривають", - інформує Генштаб.

На курахівському напрямку Сили оборони відбили вже три наступальні дії російських військ поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ще три бойові зіткнення тривають. На оріхівському напрямку російські окупанти двічі намагалися потіснити підрозділи ЗСУ неподалік Роботиного - один бій іще триває.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога.